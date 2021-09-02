Her geçen gün korku iklimi dünyaya daha fazla hakim olurken insanlar çaresizce gündemi takip etmeye çalışıyor ve şimdi de Mu varyantı nedir? diye en son koronavirüs varyantı hakkında doğru bilgilere erişebilmek için çaba sarfediyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yakından izlenmesi gereken varyantlar listesine eklenen Mu varyantı, önceki günlerde Kolombiya’da görüldü. ABD'ye de sıçrayan Mu varyantı; Delta, Alfa, Beta ve Gama varyantlarının ardından beşinci varyant olarak öne çıktı.

Birkaç gün önce de C.1.2 varyantı gündeme gelmişti. Şimdi ise B.1.621 olarak numaralandırılan Kolombiya varyantı, Mu varyantı olarak adlandırıldı. Bu gelişmeyle birlikte sosyal medyada birçok kişi Yunan alfabesine atıfta bulunarak karamsar bir tablo çizdi. Daha önceki varyantlar da Yunan alfabesine göre Alfa, Beta, Gama ve Delta olarak isimlendirilmişti.

Mu varyantı Latin Amerika ile Avrupa'da da tespit edildi.

Şu an için dünya çapındaki toplam vakaların yüzde 0,1'inden daha azına karşılık gelen Mu varyantı, Kolombiya'da ise yüzde 39'a ulaşmış durumda. Mu varyantı Ekvador'da da yüzde 13 düzeyinde.

Mu varyantı ne kadar tehlikeli?

Mu varyantının dikkatle incelenmesi gerektiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, yeni mutasyonun aşılara karşı daha dirençli olabileceğini ancak bunu incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Öte yandan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) de varyantı yakından izlediği aktarıldı.

Söz konusu varyant, daha düşük uyarı seviyesine karşılık gelen "yakından izlenmesi gereken" beşinci varyant olarak kayıtlara geçti. Öncesinde de Eta, Iota, Kappa ve Lambda varyantları bu kategoriye dahil edilmişti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'la koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, mevcut aşının Delta varyantı dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını bildirdi.

Mu varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşünüyor fakat bunu incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.