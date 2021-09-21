Sıcak yaz günleri geride kalırken ve hastalıkların habercisi olan sonbahar mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlarken bu dönemde en yaygın görülen öksürük ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunları yaşayan pek çok kişi gerek internete gerekse bir başkasına öksürük nasıl gider, soğuk algınlığına ne iyi gelir? şeklinde sorular sorarak hastaneye gitmeden sağlığına kavuşmaya çalışıyor.

Pek çok kişinin yaka silktiği öksürüğün çok farklı çeşitleri bulunuyor ancak biz soğuk algınlığı kaynaklı ortaya çıkan öksürük karşısında neler yapılabileceğini ele alacağız.

Bu kapsamda öksürüğe iyi gelen uygulamaların hastanın kendini daha iyi hissetmesi için önerildiğini ve bunların genellikle öksürüğün şiddetini azaltmasına karşın süresini kısaltmadığını belirtmekte yarar var.

Söz konusu yöntemleri ele alacak olursak, geniz akıntısı nedeniyle ortaya çıkan öksürükte bol sıvı tüketimi akıntının yoğunluğunu azaltarak tahriş edici özelliğini minimum seviyeye indirir. Yine bol sıvı alımı öksürüğün diğer bir nedeni olan kış aylarında mukoza membranlarında gelişebilecek kuruluğu da önler. Ayrıca pastiller boğazın arkasını uyuşturarak öksürük refleksini azaltmaya yardım eder.

Öte yandan sıcak bitki çayları içmek boğazı yatıştırır. Bal, boğaz bölgesini kaplayarak tahrişi azaltır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur. Sıcak bir duş, burundaki sekresyonları incelterek öksürüğün hafiflemesine katkı sağlar. Sıcak duş hem soğuk algınlığı hem de alerjilerden kaynaklanan öksürükte etkili olabilir.

Kalorifere ıslak havlu koyarak ya da buhar makinesi ile oda havasını nemlendirmek yardımcı olabilir. Parfümler ve kokulu banyo spreyleri gibi kapalı alan hava kirleticilerinin kullanımından kaçınmak öksürüğün kontrolüne yardım edebilir. Bu tür ajanlar bazı insanlarda kronik sinüs tahrişine neden olarak, sinüslerde aşırı mukus üretimi sonucunda kronik öksürüğe zemin hazırlayabilir.

Boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilerin hafifletilmesinde bal katkı sağlayabilir. 2 çay kaşığı bal, ılık su ve limon ile hazırlanan sıcak çay öksürük şikayetinin kontrol altına alınmasında etkili olabilir.

Nane yaprağının sağlığı olumlu yönde etkileyebilecek birçok farklı özelliği vardır. İçinde yer alan menthol türevi maddeler üretilen mukusun parçalanmasına yardımcı olarak solunum yollarında temizleyici etki gösterebilir.

Eğer bu uygulamalar size fayda sağlamıyorsa ve öksürüğün şiddeti artıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.

Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Özellikle dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pençesinde olduğu şu zaman diliminde kimileri hastanelere mecbur kalmadıkça uğramak istemiyor, kimileri de istese bile gidemiyor. Özel hastanelere güç yetiremeyenler devlet hastanelerine gitmek istiyor ancak bu hastanelerden randevu alabilmek çoğu zaman neredeyse imkansız hale gelebiliyor.

"Nezle" olarak da ifade edilen soğuk algınlığı kısaca, "virüsler tarafından oluşturulan bir burun, boğaz hastalığı" şeklinde tanımlanıyor. 200'ün üzerinde virüsün soğuk algınlığına sebep olduğu belirtiliyor.

Bütün yaş gruplarında ortaya çıkabilen soğuk algınlığına karşı yeni doğan bebeklerin ilk 6 ay boyunca anneden geçen antikorlar sayesinde korunduğu biliniyor. İlerleyen zamanlarda çocukların yılda 6-8 kez soğuk algınlığına yakalanması normal olarak kabul ediliyor. Bu sayının okul döneminde çocuğun kalabalık ortamlarda bulunması nedeniyle arttığı aktarılıyor.

Söz konusu atak sayısı yetişkinlerde yılda 2-3 olarak ifade ediliyor.

Yeterli hijyenin sağlanamaması, soğuk algınlığı olan kişilerle yakın temas, sigara, az uyku, zayıf bağışıklık sistemi, sağlıksız havalandırma, toplu ulaşım ve toplu yaşam alanları soğuk algınlığının kişiden kişiye bulaşmasına yol açıyor.

Soğuk algınlığının belirtileri de fazla yüksek olmamakla birlikte ateş, boğaz ağrısı, boğazda yanma, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, kuru öksürme, gözlerde sulanma ve yanma hissi, kulaklarda dolgunluk, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şeklinde sıralanıyor.

Soz konusu rahatsızlığın üstesinde gelebilmek ve bir an önce iyileşebilmek için bol sıvı tüketilmesi ve rahat nefes alabilmek için bulunulan ortamın havasının nemlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bitki çayları, bol taze sebze ve meyve tüketimi ve yatak istirahati diğer öneriler. Öte yandan nane-limon, zencefilli bal, tarçınlı ballı süt, limonlu ıhlamur, ekinezya çayı ve tavuk-paça çorbası şifa kaynağı olarak biliniyor.

Daha önce öksürükle ilgili hatırlattığımız üzere soğuk algınlığında da yukarıdaki tavsiyelerin işinize yaramaması durumunda mutlaka doktora gitmeniz gerektiğini hatırlatırız.

Son olarak, ne yazık ki milyonlarca insanın canını alan ve çok daha fazlasını olumsuz etkileyen Kovid-19'la mücadele kapsamında zaten oldukça yaygınlaşan ve hatta zorunlu tutulan maskenin kullanımı ve el temizliği başta olmak üzere maksimum hijyen kurallarına riayet etmeniz, soğuk algınlığının ve diğer bulaşıcı hastalıkların çevrenizdekilere sirayet etmesini büyük ölçüde engelleyecektir. Sağlıklı günler dileriz