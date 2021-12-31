Omicron etkisi! Günde 1 milyon kişi Kovid-19'a yakalanıyor

Avrupa'da vaka artışları artmaya devam ediyor. Fransa, İngiltere ve İspanya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı rapor edildi. Bir günde 200 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Paris'te yeni yıldan itibaren açık havada maske zorunlu olacak. Kentte yılbaşı kutlamalarına da yasak getirildi.

Vaka sayısı her geçen gün artan bir diğer ülke İngiltere. Son 24 saatte 190 bine yakın günlük vaka sayısı kaydedildi.

İtalya'da da bir günde 126 binden fazla kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede sağlık geçiş kartının kapsamı genişletiliyor. Bu çerçevede ulaşım sektörüyle, restoran, otel, spor salonu gibi alanlara girişte kişinin sağlıklı olduğunu gösteren kartın ibrazı zorunlu olacak. Uygulama 10 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

İspanya'da ise salgının başından bu yana en yüksek günlü vaka sayısı kayıtlara geçti. 160 binden fazla koronavirüs vakası görüldü.

Çin, Xian kentinin karantinaya alınmasının ardından sert tedbirler alma yoluna gitti. Kentte özel izni olmayanların yemek almak için bile dışarı çıkmasına izin verilmiyor.