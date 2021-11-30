Omicron varyantına karşı önlemler alınıyor

Asya ve Pasifik ülkeleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantına karşı önlemler alırken, Hindistan'da günlük ve aktif vaka sayısı son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Kamboçya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'un omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Esvatini, Lesoto, Mozambik, Namibya, Zimbabve, Malavi, Angola ve Zambiya'dan oluşan 10 Afrika ülkesine seyahat yasağı uygulanmaya başlandı.

Yasak, son 3 haftada bu 10 ülkeden birinde bulunan herkesi kapsıyor.

Şimdiye kadar 120 bin 134 Kovid-19 vakasının tespit edildiği Kamboçya'da salgın nedeniyle 2 bin 940 kişi hayatını kaybetti.

Kamboçya, Kovid-19 önlemleri kapsamında kapattığı sınırlarını, 15 Kasım'da tam aşılı olanlara açmıştı.

Güney Kore

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakalarının sayısı son bir aydır artıyor.

8 Afrika ülkesinden Güney Kore'ye girişler omicron varyantı nedeniyle durduruldu.

Güney Kore'de durumu ağır olan Kovid-19 hastalarının şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşmasını göz önüne alan yetkililer, daha önce Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye dair aldıkları kararın uygulamasını erteledi.

Toplam vaka sayısının 447 bin 230'a yükseldiği Güney Kore'de, 3 bin 624 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Öte yandan Avustralya, Japonya ve Hong Kong'da omicron varyantı tespit edildi.

Hindistan'da günlük ve aktif vakalarda düşüş

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün ülkede kaydedilen günlük vaka sayısı ile aktif vaka sayısı son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede, son 24 saatte 6 bin 990 vaka kaydedildi, toplam vaka sayısı 34 milyon 587 bin 822 oldu.

Aktif vaka sayısı da 100 bin 543 olarak kayda geçti.

Son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 468 bin 980'e yükseldi.

Bu arada Hindistan'da omicron varyantına rastlanmadı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 2. ülke olan Hindistan'da, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 34 milyon 18 bin 299'a yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından "omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.