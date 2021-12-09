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Omicron varyantının görüntüsü yayımlandı

Hong Kong Üniversitesi, koronavirüsün Omicron varyantının elektron mikroskobuyla elde edilen görüntüsünü paylaştı.

Sağlık 09.12.2021, 15:52
Omicron varyantının görüntüsü yayımlandı

Koronavirüsün Omicron varyantı, dünya gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Birçok ülkede görülen varyant, yüksek yayılma potansiyeliyle endişe oluşturuyor.

Hong Kong Üniversitesi Li Ka Shing Tıp Fakültesi, bu varyantın görüntüsünü elektron mikroskobuyla yakaladı.

Paylaşılan görüntüde enfekte olmuş hücre yer aldı.

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#Hong Kong Üniversitesi #koronavirüs
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