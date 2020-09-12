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Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısının klinik denemelerine devam edilecek

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerinin, verilen aranın ardından yeniden devam etmesi kararlaştırıldı.

Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşısının klinik denemelerine devam edilecek

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, bir gönüllüde ortaya çıkan hastalık nedeniyle çalışmaların durdurulduğu hatırlatıldı.

Konuya ilişkin araştırmaların tamamladığı kaydedilen açıklamada, "Hem bağımsız güvenlik inceleme komitesi hem de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansının tavsiyelerinin ardından denemeler, Birleşik Krallık'ta yeniden başlayacak." denildi.

Oxford Üniversitesinin Kovid-19 aşı denemeleri, bir gönüllüdeki olumsuz reaksiyon nedeniyle pazar günü askıya alınmıştı. New York Times gazetesi, İngiltere'deki denemelerde bir katılımcıda, transvers miyelit (omurilikte iltihap) geliştirdiğini iddia etmişti.

AstraZeneca, prosedürler gereği bağımsız bir komitenin durumu incelemesi için çalışmaların durdurulduğunu ve bunun aşı çalışmalarında olağan bir durum olduğunu bildirmişti.

Birkaç dozda uygulanacak olan aşı adayının, İngiltere, ABD, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da üçüncü aşama denemeleri yapılıyor.

Üçüncü aşama, onay öncesi son aşama olarak görülürken, bugüne kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da onbinlerce kişide aşı adayı denenmişti.

Kaynak: AA

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