Pandemi potansiyeli taşıyor: Çin’de yeni bir grip virüsü tespit edildi

Çin’de pandemi potansiyeli taşıyan yeni bir grip virüsünün tespit edildiği bildirdi.

Çin’deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti.

Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı.

Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.

İnsanların bu virüse karşı bağışıklığının olmadığı biliniyor.

Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali, yeni tip Corona virüsünün yol açtığı Covid-19 pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu.

Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009’da Meksika’da ortaya çıkmıştı. Virüs korkulandan daha az kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Özellikle yaşlılar arasında ölüm oranı beklenenden daha düşüktü. Bunda, virüsün uzun yıllar önce görülen bir virüs türüne benzerlik taşıması nedeniyle yaşlıların bağışıklık kazanmış olmasının payı olduğu düşünülüyor.

2009’da ortaya çıkan “A/H1N1pdm09” adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor.

Çin’de tespit edilen yeni virüsün de 2009 virüsüyle benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

Aşı mümkün

“G4 EA H1N1” adlı verilen yeni grip virüsü, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor.

Virüsün Çin’deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu.

Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Ancak ihtiyaç halinde üzerlerinde oynama yapılarak buna karşı koruma sağlamalarının mümkün olduğu belirtiliyor.

İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söylüyor.



