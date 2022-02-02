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Pfizer-BioNTech'ten 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısı için onay başvurusu

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara COVID-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

Sağlık 02.02.2022, 07:18 02.02.2022, 07:36
Pfizer-BioNTech'ten 5 yaş altı çocuklara Covid-19 aşısı için onay başvurusu

Pfizer ve BioNTech, yaptığı açıklamada, FDA'nın bu yaş grubunda kamu sağlığı için acil ihtiyaç nedeniyle ilaç şirketinden başvuru yapmasını istediğini bildirdi.

ABD'de 4 yaş altı 1,6 milyondan fazla çocuk COVID-19' a yakalandı.

FDA'nın talebi üzerine veri gönderimini başlatan Pfizer ve BioNTech, 6 aylık ve 5 yaş arasındaki çocuklara iki doz aşı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna COVID-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek.

İlaç şirketleri, bu yaş grubunda 3 doz aşı denemelerine ise devam ediyor.

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#BioNTech
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