Pfizer, bütün bir kenti aşılayacak

Dünyanın ilk Covid-19 aşısını Alman BioNTech firmasıyla ortak geliştiren Amerikan ilaç ve biyoteknoloji firması Pfizer, aşının etkinliğini incelemek üzere yeni bir çalışma başlatacağını duyurdu.

Buna göre Brezilya'daki bir kentte 12 yaşından büyük herkese Pfizer/BioNTech aşısı yapılacak.

"Gerçek hayat denemesi" için Parana eyaletindeki 143 bin nüfuslu Toledo kenti seçildi. Çalışma, Brezilya Ulusal Aşılama Programı kapsamında yerel sağlık yetkilileri, hastane ve üniversite ile birlikte gerçekleştirilecek.

Pfizer bu çalışma ile amacın, 12 yaş üstü bütün kent nüfusunun aşılanmasından sonra koronavirüsün yayılmasını "gerçek hayat senaryosunda" incelemek olduğunu açıkladı.

Bu girişimin şirketin gelişmekte olan bir ülkenin işbirliği ile üstelendiği bu türdeki ilk ve tek çalışma olduğu belirtildi.

Toledo'da aşı karşıtlığı az

Çalışmayı bir basın toplantısıyla duyuran Toledo Valisi Beto Lunitti "Biz bilime inanıyoruz ve Brezilya'da Covid-19'dan hayatını kaybeden 600 bine yakın kişinin yasını tutuyoruz" dedi.

Belediye halk sağlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre Toledo'da aşı karşıtlığı yok denecek kadar az. Nüfusun yüzde 98'inin birinci doz aşısını yaptırdığı kentte genellikle Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.

AstraZeneca ve Sinovac aşıları da kullanıldı. Kent nüfusunun yüzde56'sı ise Covid-19'a karşı tam doz aşılandı.

Çalışmaya katılan Porto Alegre'deki Moinhos de Vento Hastanesinden araştırmacılar çalışmanın amacının aşının klinik deneylerde görülen etkinlik ve güvenliğinin gerçek hayatta da doğrulanması olarak açıkladı.

Araştırmacılar bu gözlemsel çalışmanın bir yıl gibi uzun vadede izleme imkanı sunarak aşının Covid-19 ve yeni virüs varyantlarına karşı ne kadar süre koruduğuna dair akıllardaki sorulara da cevap bulmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Brezilya'da benzer bir çalışma Sinovac ile yapılmıştı

Daha önce benzer bir çalışma Brezilya'nın önde gelen biyomedikal araştırma merkezlerinden Butantan Enstitüsü tarafından Sao Paolo eyaletindeki Serrana kentinde gerçekleştirildi.

Buradaki denemelerde Çinli Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısı denendi.

Mayıs ayında açıklanan verilere göre kitlesel aşılamanın 45 bin 644 nüfuslu kentteki Covid-19'a bağlı ölüm oranı yüzde 95 azalttığı görüldü.

Enstitünün çalışmayı genişleterek üçüncü dozun yapılmasını değerlendirdiği belirtiliyor.

Kaynak: Euronews