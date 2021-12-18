Pfizer'dan karamsar tablo: Kovid-19 2024 yılına uzayabilir

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19 pandemisinin 2024 yılına uzayabileceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, 2 ila 4 yaşındakiler için düşük dozlu bir aşının klinik çalışmalarında beklenenden daha zayıf bir koruma sonucunun ortaya çıktığı belirtildi.

2 ila 4 yaşındakiler için yapılan test çalışmalarında zayıf bir koruma sonucunun çıkması, aşıya onay verilmesini de geciktirecek.

Pfizer yetkilisi Mikael Dolsten, yatırımcılara yaptığı bir sunumda, dünyanın bazı bölgelerinde koronavirüs pandemisinin mevcut durumda olduğu gibi bir iki yıl daha devam etmesini beklediklerini, başka ülkelerde ise pandeminin 'endemik' duruma geçeceğini öngördüklerini söyledi.

BioNTech ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren Pfizer, 2024 yılı itibariyle pandeminin küresel çapta endemik seviyeye geçeceği öngörüsünde bulundu:

"Bunun tam olarak ne zaman ve nasıl olacağı, hastalığın evrimine, toplumun aşılamayı ne kadar etkili bir şekilde uyguladığına ve aşılama oranlarının düşük olduğu yerlere adil dağıtıma bağlı olacaktır. Yeni varyantların ortaya çıkması da pandeminin seyrini etkileyebilir"

Pfizer'ın pandeminin bir iki yıl daha devam edeceği yönündeki açıklaması, Avrupa'da birçok ülkenin Omicron varyantı nedeniyle yeni bir dalgayla karşı karşıya kaldığı ve kısıtlama önlemlerinin alındığı bir zamanda geldi.

Kaynak: Euronews