Prof. Dr. Şener'den Omicron varyantıyla ilgili uyarı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, "Omicron varyantı bizde de yaygın hale geldiği zaman hastane ve yoğun bakımdaki yatışlar ve ölüm oranlarının stabil kalıp kalmayacağını bilmiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde artan vaka sayılarının sadece Omicron varyantına bağlı gelişmediğini, bu varyantın yaygınlaşması sonrası da yoğun bakıma yatış ve ölüm vakalarında stabil bir seyir izlenip izlenmeyeceğini bilmediklerini söyledi.



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen Kovid-19 salgınında artan varyant çeşitliliğine bağlı olarak vaka sayılarının yükselmeye başladığını anlattı.



Türkiye'de 2 ay sonra vaka sayılarının tekrar günlük 30 binin üzerine çıktığını belirten Şener, bu artışta sadece Omicron değil Delta ve Delta Plus varyantlarının da etkili olduğuna işaret etti.



Gelecek aylarda Omicron'un diğer varyantlarla yer değiştireceğini tahmin ettiklerini dile getiren Şener, "Omicron varyantı yükselirken Delta ve Delta Plus varyantlarının birdenbire kaybolacağı gibi bir kanıya kapılmayın. Artan vaka sayıları sadece Omicron varyantının getirdiği bir hastalık yükü değil. Sahada baktığımız zaman Delta ve Delta Plus olgularında da bir artış var. Oransal olarak gördüğümüz tüm vakaları Omicron'a bağlamak mümkün değil." dedi.



Omicron varyantının diğerlerine göre daha bulaşıcı olması nedeniyle hastaneye başvuru sayılarını hızla artırmasını beklediklerini ifade eden Şener, bu varyantın yüksek aşılama oranlarına sahip ülkelerdeki seyrine bakarak daha hafif atlatıldığına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldığını kaydetti.



Bu paylaşımların insanlarda rehavete neden olabildiğini dile getiren Şener, şöyle konuştu:

"Karşılaştırma yapılan ülkelerdeki aşılanma oranları bizden yüksek. İngiltere, Almanya ve Danimarka gibi ülkelerde Omicron varyantıyla enfekte olan kişilerin hastalığı hafif atlattıkları yönündeki bilgilere inanmamak, güvenmemek lazım. Çünkü bu ülkelerde aşılanmışlık ve 3. dozu yaptırma oranları bize göre yüksek. Omicron varyantı bizde de yaygın hale geldiği zaman hastane ve yoğun bakımdaki yatışlar ve ölüm oranlarının stabil kalıp kalmayacağını bilmiyoruz."



Son iki haftalık süreçte özellikle 15-18 yaş grubunda mevsimsel grip olgularının da arttığına işaret eden Şener, bunların büyük kısmının baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş ve kas ağrısı gibi Kovid-19 benzeri şikayetlerle hastanelere başvurduğunu aktardı.



Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahada baktığımız zaman en azından 2 yıldır görmediğimiz kadar çok grip olgularını görmeye başladık. Bu aslında maske mesafe önlemlerine uyulmadığının göstergesi. Çünkü önlem ve kısıtlamalara iyi uyulduğu dönemlerde bu kadar yüksek oranda grip olgusunu görmüyorduk."