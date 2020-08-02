Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Birinci dalga sahillere indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilcileri uyardı: "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA