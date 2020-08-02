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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Birinci dalga sahillere indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilcileri uyardı: "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Birinci dalga sahillere indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: AA

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