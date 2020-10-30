Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Salgın kontrolümüz dışına çıkmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" açıklamasında bulundu.



Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Ülkemizde kullandığımız gibi başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150'den fazla ülkeye destek sağlayarak dostluk ve kardeşliğin en güzel örneğini gösterdik.

İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık durumlarında faaliyet gösterecek olan DSÖ İstanbul ofisinin açılışını gerçekleştirdik.

SALGIN KONTROL DIŞINA ÇIKMADI

Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı.