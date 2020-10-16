Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum Valiliğini ziyaret etti. Koca, ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "Bir haftadan beri ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Kovid-19 vakaları) Bir haftadan beri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilimiz, gözlemlediğimiz bir artış eğilimi içerisinde."

Erzurum'daki son durumla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Erzurum'da bir ay öncesine göre, vaka sayılarında yüzde 60 düşüş var" diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 12:02