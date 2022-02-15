Sağlık Bakanı'ndan vatandaşlara çağrı: 'Bugün bekliyoruz'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından TURKOVAC aşısı hazır, mümkünse bugün bekliyoruz çağrısında bulundu.
Sağlık 15.02.2022, 14:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından TURKOVAC aşısıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakan Koca'nın twitter paylaşımında: Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz. Mesajını paylaştı.
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