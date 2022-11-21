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Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 'Haftalık Kovid-19 Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, 31 Ekim - 13 Kasım tarihleri arasında 22 bin 887 yeni vaka tespit edilirken, 73 kişi ise hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise 101 bin 400’e ulaştı.

Sağlık 21.11.2022, 13:03
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı

Bu hafta içerisinde 28 bin 808 vaka ortaya çıkarken 73 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 897 kişi ise iyileşti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 17 milyon 8 bin 537’e, toplam vefat sayısı ise 101 bin 400’e ulaştı.

17 Ekim ile 30 Ekim arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 22 bin 887, vefat sayısı 64 ve iyileşen sayısı 23 bin 101 kişi olarak açıklanmıştı.

Bu hafta içerisinde 28 bin 808 vaka ortaya çıkarken 73 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 897 kişi ise iyileşti. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 17 milyon 8 bin 537’e, toplam vefat sayısı ise 101 bin 400’e ulaştı.

17 Ekim ile 30 Ekim arasındaki dönemde ise haftalık vaka sayısı 22 bin 887, vefat sayısı 64 ve iyileşen sayısı 23 bin 101 kişi olarak açıklanmıştı.

#Sağlık Bakanlığı #Koroanvirüs
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