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Sağlık Bakanlığı’na geçiş için hekimlerden rekor talep: Başvuru sayısı 7 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısının bugün 7 bini geçtiğini açıkladı.

Sağlık 16.09.2022, 12:15
Sağlık Bakanlığı’na geçiş için hekimlerden rekor talep: Başvuru sayısı 7 bini geçti

Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini belirtti.

Paylaşımında, "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" ifadesini kullandı.

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