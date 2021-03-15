1 dakikadan az sürede test sonucu veriyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Kovid-19 enfeksiyonunu nefes yoluyla 1 dakikadan daha az zamanda tespit edebilen yeni bir teknoloji üzerinde denemeler yaptığı açıklandı.

BAE’deki Muhammed bin Raşid Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin, Dubai Sağlık Otoritesi ile iş birliği içerisinde yeni testin doğruluğunu tespit etme noktasında 2 bin 500 kişi üzerinde testler yaptığı bildirildi.

Yetkililer testlerin Singapur Üniversitesi’ne bağlı bir şirket ile ortaklaşa yürütüldüğüne işaret etti. Ayrıca şirketin 180 kişi üzerinde test yaptığını belirterek, testlerin yüzde 93 ila 95 arasında değişen sonuçlar elde ettiğini açıkladı.

Laboratuvarlar Departmanı Direktörü Dr. Hüseyin es-Samt, koronavirüsü tespit etmede 60 saniyeyi geçmeyen bir sürede, hastaların hızlı teşhisine yardımcı olan bu teknolojinin önemini vurguladı. Ayrıca bu tür hızlı teşhislerin kovid-19 salgınına karşı mücadelede büyük katkılar sağlayabileceğine dikkat çekti.

Dün (Cumartesi) yaptığı açıklamada, yetkili, söz konusu çalışmanın önemi ve laboratuvar prosedürlerini en aza indirmedeki etkin rolünden bahsetti. Ayrıca yeni teknolojinin, sürüntü yoluyla yapılan testlere kıyasla zaman avantajı sağladığına işaret etti.

Muayene sırasında yapılması gereken tek şey, kişinin, tek kullanımlık cihaza üflemesi olduğundan dolayı bu testlerin uygulaması oldukça kolay. Söz konusu test, nefesin toplanacağı yüksek hassasiyetli bir solunum örnekleme sitemine bağlı tek kullanımlık cihaza üfleme sonucu, 1 dakikadan daha az sürede virüsü tespit ediyor.

Kaynak: Şarku’l Avsat