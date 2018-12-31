Skopolamin maddesinin tehlikeleri

Tatsız ve kokusuz toz halinde bulunan bir uyuşturucu olan Skopolamin, yüze üflendiğinde dahi etkisini yaratan bir madde.

Yapmak istemediğiniz herhangi bir eylemi rahatlıkla yaptırabilir bir etkiye sahip.

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Skopolamin adı verilen uyuşturucunun tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.



Skopolamin, güçlü hipnotik özelliklere sahip bir alkoloid olup, yüksek dozlarda hipnotik (derin uyku verici) etkiye sahiptir. Datura bitkisinden elde edilmektedir. Datura, Latin Amerika kökenlidir.

3 Datura türü vardır; Datura stramonium denilen, bizim Boru Otu diye bildiğimiz bir bitkidir. Patlıcangillerdendir. Süs bitkisi olarak bahçelerde de yetiştirilir. Tatula olarak ta adlandırılır.







Datura için: Şeytan Elması, Şeytan Otu, Cehennem Çanı, Trampet Yapılı Çiçeğinden dolayı da Şeytan Trampeti ve Melek Trampeti, Melek Borazanı isimleri Yaygın olarak kullanılmaktadır. Datura, diken elma, stinkweed ve Jamestown gibi çeşitli isimleri de bilinir.



Kolombiya’da yol kenarlarında bile görülebilen bir bitkiye borraçero (borrachero) deniliyor. Latin Amerika da yaygın. Ağacın altında uyumak sakıncalı olabiliyor. Bu bitkide scopolamine nin yanı sıra akrabaları olan atropin ve hyoscyamine alkaloidleri de bulunmakta.



Yapraklar Kaynatılıp içildiğinde halüsinasyon (hayaller) görmeye sebep olur, 6 -7 saat etkilidir. Ancak özellikle ciğerlere çekilmedikçe ya da ağızdan alınmadıkça etkili değildir. Ciltten etkili olması içinse uzun süreli temas gerekmektedir.



Skopolamin (scopolamine) Antikolinerjik bir madde. Spazm giderici etkisi olup, çeşitli etkileri nedeniyle tıpta kullanılmıştır. Skopolamin Kokusuz ve tatsız bir maddedir.



Kolombiya da bu tip eylemlerin Turistlere yapıldığıyla ilgili basında çeşitli haberler mevcuttur. Sigara ya da içecek ikram edilerek bu maddenin kullanılması sağlanmaktadır. Özellikle toz halinde gazoz ve kolaların içine konulabilmekte.



Toz halindeki maddeyi insanların yüzüne üfleyerek etkiledikleri de söylenmekteyse bu daha zor bir durumdur. Bu yöntem nedeniyle Kolombiyalılar bu maddeye aynı zamanda “Şeytan’ın nefesi” adını vermektedir. Burada amaç yüksek olasılıkla dolandırıcılık ya da hırsızlıktır. Tabi saldırganı hatırlamak da zor olmaktadır. Bazen de kişileri fuhuş bataklığına sürüklemek için kullanılmaktadır.



Tabi sansasyonel söylemlere de dikkat etmek gerekir. Öncelikle Etkisi saniyeler içinde çıkmaz. 20 dakika da ancak etkisini gösterir. Belirtilen etkiler ancak yüksek dozlarda görülür..

Merkezi Sinir Sistemine etkisi nedeniyle yüksek dozda öldürücü olabilir. Skopolamin’ in Suç örgütleri tarafından kurbanlarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ya da gizli örgütlerin beyin yıkama çalışmalarında kullanıldığı iddia edilmektedir.



İnsanların bu maddeyle yönlendirilip suç işletilebildiği de iddialar arasındadır.

Kaynak: Ajanslar