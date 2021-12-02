SMA Bilim Kurulu toplanıyor
Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tedavi alternatifleri ile ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarını görüşecek olan Kurul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacak.
Sağlık 02.12.2021, 10:24
SMA Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelerek SMA hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmalarını ele alacak.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SMA Bilim Kurulu saat 15.30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak.
Toplantıda, SMA hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları görüşülecek.
Koca, toplantının ardından saat 17.30'da açıklama yapacak.
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