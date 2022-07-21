Steroid ile kas yapmada kalp krizi tehlikesi

Saçaklı, ağırlık kaldırılırken kaslara aşırı yüklenmelerden kaynaklı, liflerde mikro yırtık adı verilen minik yırtıklar oluşabildiğini aktardı.

Kas gelişimini ve gücünü artırmak için yüksek kiloda ağırlık kaldırmak ve düşük miktarda tekrar edilen kısa, yoğun setler uygulamak gerektiğini vurgulayan Saçaklı, "Bu tür egzersizler güç kazanma ve vücut gelişimi için en uygun mikro yırtılmayı sağlıyor ve bedeni adapte etmeye zorluyor. Bazı sporcular bu mikro yırtıkların onarılmasında ve kas gelişimde bilinçsiz şekilde aşırı steroid kullanıyorlar. Lifler 48 saat içinde doğal yollar ve istirahat ile onarabiliyor. Steroid alarak kas kütlesi artırıldığında kuvvetten yoksun bir kas yığını oluşuyor. Ancak steroidler kalbe giden atar damarları tıkıyor. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise kalp krizine yol açabilir.” şeklinde konuştu.

Saçaklı, kalp damarlarında sertleşmeye yol açan ve damar duvarlarında plaka oluşturabilecek olan steroidin, bu plakalardan birinin kopmasına sebep olması durumunda daha küçük damarlardan birine girip tıkayarak inmeye (felç) neden olabileceğini bildirdi.

Üst düzey bir sporcunun, antrenman yaparken alması gereken kalori miktarı ile sporu bıraktıktan sonra alması gereken kalori miktarının birbirinden farklı olduğunu belirten Saçaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kas gücünde ve boyutlarında kayıplar olmaması için bir kas grubunu tekrar çalıştırmadan önce dinlenme süresini çok kısa tutmamalısınız. İki büyük kas grubunu aynı gün içinde çalıştırılmamalı. Kas gelişimi ve sıkı bir vücut için günlük yeteri kadar protein tüketilmeli. Karbonhidratlar, egzersiz öncesi ve sonrasında, yani bedenin ihtiyaç duyduğu anda alınmalıdır. Vücut yağının artmaması için kaliteli yağlar tercih edilmelidir. Kasların yüzde 50-65’i sudan oluştuğu için kasların susuz bırakılmaması oldukça önemli.

Egzersiz süresinin 1 saati geçtiği antrenmanlarda testosteron ve büyüme hormon azalır, kortizol (stres seviyesini düzenleyen hormon) hormonu yükselir. Bu yüzden egzersiz süresi 1 saati geçmemeli. Egzersizler yavaş tempolu olmak kaydıyla bir yaşam tarzına dönüştürülmeli. Haftada en az 3 en çok 5 sıklıkla 30 ila 60 dakika arasında yürümeli, hafta da en az 2 ya da 3 sıklıkla 10-15 dakikadan 20 ila 30 dakika direnç çalışması yaparak kas erimelerini engellemek gerekiyor."