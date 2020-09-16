Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Kovid-19 stratejimiz olmadı

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini hiçbir zaman benimsemediklerini açıkladı.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece katıldığı bir programda kullandığı "Virüs aşı olmasa bile gidecek, bir şekilde bir sürü psikolojisi oluşturulacak." ifadesine açıklık getirdi.

Bir gazetecinin, "İki hafta öncesine kadar sürü bağışıklığı planınız olmadığını söylüyordunuz, Trump fikrini mi değiştirdi?" sorusuna McEnany, "Trump dün gece bir süre içinde toplumların sürü bağışıklığına ulaşabileceğinden bahsediyordu. Aslına bakarsanız, Beyaz Saray'da hiçbir zaman sürü bağışıklığı Kovid-19 stratejimiz olmadı. Bizim stratejimiz bir an önce bir aşıya ulaşmak." yanıtını verdi.

McEnany, Trump'ın "maske kullanımı sakıncalı olabilir" sözlerine ilişkin olarak da "Başkan burada maskelerin düzgün kullanılmadığında istenmeyen sonuçlar doğurabileceğine vurgu yapıyordu. Bir yüzeye dokunup sonra maskeye dokunursanız yine mikrop bulaştırabilirsiniz. Başkan Trump, maskelerin düzgün kullanılmaması konusunda endişeli." dedi.

Sözcü McEnany, toplantının sonunda, dün İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalanan anlaşmaların "büyük bir başarı olduğunu" iddia ederek bu konuda soru sormayan gazetecilere tepki gösterdi.

Kaynak: AA