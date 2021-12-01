banner39

Suudi Arabistan'a da sıçradı

Suudi Arabistan'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görüldü. Söz konusu teşhis, bu ülkedeki ilk omicron vakası olarak kayıtlara geçti.

Sağlık 01.12.2021, 14:27
Suudi Arabistan'a da sıçradı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlandı.

Açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen bir yolcuda Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu yolcunun hangi ülkeden geldiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan yeni varyant nedeniyle 26 Kasım'da 7 Afrika ülkesine gidiş-gelişleri askıya almıştı.

banner53
#omicron #Suudi Arabistan
Yorumlar (0)
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?