Suudi Arabistan'a da sıçradı
Suudi Arabistan'da bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı görüldü. Söz konusu teşhis, bu ülkedeki ilk omicron vakası olarak kayıtlara geçti.
Sağlık 01.12.2021, 14:27
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığının konuya ilişkin açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yayımlandı.
Açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen bir yolcuda Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.
Söz konusu yolcunun hangi ülkeden geldiğine ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan yeni varyant nedeniyle 26 Kasım'da 7 Afrika ülkesine gidiş-gelişleri askıya almıştı.
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