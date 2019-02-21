Suudiler kenevir için Yunanistan ile anlaşacak

Suudi yatırımcılar, Yunanistan’da ilk sanayi Tıbbi Kenevir üreten Batı Trakya’nın Evros ilindeki kooperatifle temasa geçti.

Evros’un Tihero bölgesinde ilk sanayi Tıbbi Kenevirini ve yağını üreten Theogenis adlı sosyal kooperatif şirketi, Suudi Arabistanlı yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Azınlıkça’nın aktardığına göre Suudiler tıbbi amaçlı üretilen kenevirle ilgileniyor.

Theogenis kooperatifi başkanı Spiros Dedoğlu konuyla ilgili Proto Thema gazetesine yaptığı açıklamada “Suudiler üretilen Tıbbi Kenevirle ilgileniyor ancak bu yatırımın maliyeti büyük. Üretim ve ürünü işleme süreci için yaklaşık 12 milyon avro gerekiyor. İlk görüşme yapıldı ve ilerleyebilmek için nihai görüşmeyi yapmayı planlıyoruz. Bu konuda tecrübemiz ve teknik bilgimiz olduğu için bizimle temasa geçtiler. Sanayi kenevir üretimi için ise İspanyol ve Amerikalı işadamlarının ilgisi var”.

Theogenis kooperatifi 3 bin dönümlük arazide Tıbbi Kenevir yetiştirirken, bu üretimin 25 bin dönüme çıkma potansiyeli bulunuyor.