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Türkiye'de 90 milyondan fazla aşı yapıldı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan toplam aşı miktarının 90 milyon dozu geçtiği bildirildi.

Sağlık 24.08.2021, 13:53 24.08.2021, 14:02
Türkiye'de 90 milyondan fazla aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 90 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 24 Ağustos saat 13.49 itibarıyla 46 milyon 531 bin 660 birinci doz, 35 milyon 582 bin 500 ikinci doz, 7 milyon 888 bin 258 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 90 milyon 2 bin 418 oldu.

AA

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#aşı #90 milyon #Türkiye
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