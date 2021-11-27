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"Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Nu varyantının görülmediğini söyledi.

Sağlık 27.11.2021, 21:30
"Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı"

Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA
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#Sağlık Bakanı #fahrettin koca #nu varyantı
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