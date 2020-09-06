Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 1578 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1102 oldu.

1013 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 251 bin 105'e yükseldi.

Bakan Koca: Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilere ilişkin paylaşımında, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri." bilgisini verdi.

Bakan Koca, "Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2020, 19:35