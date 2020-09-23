Türkiye'de yeni vaka sayısı 1800'e yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var" dedi.