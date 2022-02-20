banner39

banner35

Türkiye, KDC'ye 100 bin doz Kovid-19 aşısı

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti.

Sağlık 20.02.2022, 23:47
Türkiye, KDC'ye 100 bin doz Kovid-19 aşısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi.

Kinşasa'da bir otelde gerçekleştirilen temsili törende, aşılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye teslim edildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, aşıların tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına sağlık getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha gelecek.

Kaynak: AA
#Türkiye #kongo demokratik cumhuriyeti #kovid19 aşısı
Yorumlar (0)
11
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?