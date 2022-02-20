Türkiye, KDC'ye 100 bin doz Kovid-19 aşısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi.

Kinşasa'da bir otelde gerçekleştirilen temsili törende, aşılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye teslim edildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, aşıların tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına sağlık getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha gelecek.