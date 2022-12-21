Türkiye ve KKTC arasında "Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye arasında sağlık alanında imzalanan anlaşma ile tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olan iki uyruklu kişiler, mecburi hizmetlerini KKTC'de de yapabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülkenin Bakanlıkları arasında yapılan anlaşmanın dün imzalandığını bildirdi.

Anlaşmaya KKTC adına Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'nın imza attığını ifade eden Koca, "Bu anlaşma ile çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC'de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.