TURKOVAC, üçüncü dozda antikoru 4-5 kat artırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın kullanılmasının antikor sayısını 4-5 kat artırabildiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC'ın kullanılmasının sayısını 4-5 kat artırabildiğini söyledi.

Türkiye'nin hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında aşı ürettiğini ancak 90'lı yıllarda bir duraklama dönemi yaşadığını belirten Aydın, yeniden hıfzıssıhha konusundaki başarılı çalışmalara geri dönüldüğünü söyledi.

Aydın, salgınla mücadelede dış ve iç bariyer olmak üzere iki faktör olduğunu, dış bariyerin maske, mesafe ve temizlik kurallarından, iç bariyerin ise kişinin savunma hücrelerinden oluştuğunu belirtti. Aydın, iç bariyerin kuvvetli olabilmesi için ya hastalığın geçirilmesi ya da kişinin aşılanmış olması gerektiğine işaret etti.

Prof. Dr. Aydın, şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 123 milyon doz aşı uygulandığını, bunun ciddi bir maliyeti olduğunu belirterek yerli ve milli aşı kullanınca maliyetin önemli bir oranının ülkeye kalacağını söyledi.

Bunun yanında Türkiye'de yeni doğan çocuklara 13 farklı aşı uygulandığına dikkati çeken Aydın, TURKOVAC için oluşturulan aşı üretim teknoloji altyapısının oluşturulmasının başka hadiselerdeki moleküler ve genetik çalışmalar için altyapı oluşturacağını ifade etti.

"Toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum"

Prof. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz milletimizi kendi aşımızla buluşturan 9'uncu ülke olduk. Burada kıymetli bir şey daha var. Aşı karşıtlığı anlamında söylemiyorum aşı tedirginliği içinde olan, 'Ben yerli ve milli aşıyı bekliyorum.' diyen bir grup vardı. En azından bu grubun beklentileri karşılandığı için aşı hemen uygulanmaya başlandığında hızlı şekilde randevu alıp aşılanma potasına girerek ikinci ve üçüncü dozların ve toplumsal immünizasyonun yüksek düzeye ulaşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum."