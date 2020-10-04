Ünlü modacı Kenzo Takada koronavirüsten hayatını kaybetti

Yetmişli yıllarda Paris modasına renk ve yaratıcılık getiren Japon tasarımcı Kenzo Takada, koranavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz Ocak ayında tanıttığı lüks ev eşyaları ve yaşam tarzı markası K3, daha sonra Kenzo olarak bilinen moda markası ile tekrar gündeme gelmişti.

Doğu esintilerini batıya uyarlayan modacı ilk defilesini Nisan 1970'de Paris'teki Galerie Vivienne'deki butiğinde sahneledi. 1983'te, 1987'de Kenzo Homme olan bir erkek serisi başlattı. Daha gündelik spor giyim ürünleri Kenzo Jeans ve Kenzo Jungle 1986'da piyasaya sürdü.

Paris'te yaşayan Kenzo'nun vefatıyla ilgili açıklama yapan Sözcü, "Kenzo, 4 Ekim 2020 Pazar günü Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesinde vefat etti" ifadelerini kullandı.

Japon uyruklu Kenzo Takada, geçtiğimiz yaz tatili için Bodrum’u tercih etmişti. Bodrum’u çok sevdiğini ifade eden Takada, ilk kez 20 sene önce Bodrum’a geldiğini söylemişti.

Kaynak: HABERTÜRK