Uyuşturucu kullanım istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle 2017 yılında 941 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) 2017 verileri kullanılarak, “Türkiye 2018 Uyuşturucu Raporu”nu hazırladı.

Kamuoyuna Milliyet’in duyurduğu rapor, Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) doğrudan madde bağlantılı ölüm verileri (MBÖ) eklenerek güncellendi. otopsi kayıtları doğrultusunda hazırlanan raporda öne çıkan ifadeler şöyle:

2017’de meydana gelen 941 doğrudan narkotik madde bağlantılı ölümün 36’sı uçucu madde kullanımı sebebiyle olurken, ölenlerin 886’sının Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olduğu rapor edildi.

2013’te 232 olan doğrudan MBÖ, 2014’te yüzde 114 artışla 497, 2015’te yüzde 19 artışla 590, 2016’da yüzde 56 artışla 920 oldu.. Ölenlerin 909'unun erkek, 32'sinin kadın olduğu belirtildi.

En çok ölüm vakası 25-35 yaş arası

Ölümlerin yaş ortalaması 31.98 olarak tespit edildi. En yoğun ölüm gerçekleşen yaş grubu 25-34 yaş aralığı olarak tespit edildi. 2017’de meydana gelen ölüm vakalarının 575'inin çoklu madde kullanımından kaynaklandığı belirtildi.

Madde bağlantısı yüzünden ölenlerin en yaşlısının 78, en gencin ise 14 yaşında olduğu belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net