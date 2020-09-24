Vaka değil hasta!

Ülkemizde koronavirüsün ilk görüldüğü günlerden itibaren Sağlık Bakanlığı, yapılan test sayısı, hasta sayısı, toplam vefat sayısı gibi verileri paylaştı. Ancak 29 Temmuz'dan itibaren paylaşılan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bir değişikliğe gidildi. 28 Temmuz'da koronavirüs tablosunda 'Vaka Sayısı' olarak belirtilen kısım, 29 Temmuz'da 'Hasta Sayısı' olarak değiştirildi ve o günden sonra tabloda vaka kelimesinin yerini hasta kelimesi aldı. Peki, sosyal medyada farklı bir şekilde yorumlanan bu durumun nedeni ne? İşte detaylar...



Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinden bu güne toplam vaka sayısı 308 bin 069, can kaybı ise 7 bin 711 oldu. Ülkemizde koronavirüsün ilk görüldüğü günlerden itibaren Sağlık Bakanlığı, yapılan test sayısı, hasta sayısı, toplam vefat sayısı gibi verileri paylaştı. Ancak 29 Temmuz'dan itibaren paylaşılan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bir değişikliğe gidildi.

28 Temmuz'da koronavirüs tablosunda 'Vaka Sayısı' olarak belirtilen kısım, 29 Temmuz'da 'Hasta Sayısı' olarak değiştirildi ve o günden sonra tabloda vaka kelimesinin yerini hasta kelimesi aldı. Bu durum ise sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tabloda vaka ibaresi yok, doğrudan hasta olarak veriliyor. Aynı şekilde Bakanlık yetkilisi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bu konuda bir açıklaması olduğunu dile getirerek, Bakan Koca'nın DSÖ ile iletişimde, anlaşmada zorluk çekilmemesi adına tek bir sistem üzerinden gidilmesi gerektiğini, Avrupa'yı da takip etmek ve benzer sistem üzerinden gitmek açısından böyle bir ifadeyle 'vaka' ifadesinin 'hasta' olarak değiştirildiğini, hem DSÖ ile hem Avrupa'daki sistemle entegre şekilde yürümek açısından böyle bir değişikliğe gidildiğini hatırlattı.

Kaynak: HaberTürk