Vaka haritası açıklandı: Çanakkale zirvede
İllere göre her 100 bin kişide vaka oranını gösteren haftalık insidans haritası açıklandı. 472,53 kişi ile ilk sırada Çanakkale yer aldı. Van ise 6,35 oran ile vaka oranı en düşük il oldu.
Sağlık 15.12.2021, 12:29
Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane oldu.
Bu hafta vaka oranı en yüksek iller 472,53 kişi ile Çanakkale, 468,87 kişi ile Osmaniye, 456,13 kişi ile Kırklareli...
En düşük vaka oranı 6,35 kişi ile Van, 11,34 kişi ile Şırnak ve 11,68 kişi ile Bitlis'te kaydedildi.
7
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü