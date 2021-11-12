Vatandaşlar 3. doz için hastanelere koştu

Çift doz BioNTech aşısı olmasının üzerinden en az 6 ay geçen 18 yaş ve üstündeki tüm vatandaşlara hatırlatma dozu yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün açıkladığı karardan sonra vatandaşlar aşı merkezlerinin yolunu tuttu. Ankara Şehir Hastanesi aşı merkezinde 3.doz mRNA Biontech aşısını olmak isteyen vatandaşlar aşı odalarının önünde sıra oluşturdu. İlk günden 300’den fazla kişinin randevu aldığı öğrenildi.

HER HAFTA AŞI OLURUM

Aşı yaptıran vatandaşlardan Elif Özcan “Her hafta aşı ol deseler her hafta aşı olurum” dedi. Özcan, dünyanın ciddi bir pandemiyle mücadele ettiğine dikkat çekerek, “İnsanların ciddi bir sağlık problemleri yoksa herkesin olması gerekli. Aşıya kolaylıkla erişebiliyor olmak dünya koşullarında çok kıymetli” dedi. Aşıyı herkesin olması gerektiğini vurgulayan Zafer Küçükşabanoğlu ise “Koronavirüsle mücadelede sen ben yok, biz varız. Benim tek başıma aşı olmamın bir anlamı yok. Toplumda aşı hakkı olan herkesin aşı olması lazım ki bu salgından hep beraber kurtulalım. O yüzden aşı olma hakkı olan herkesi aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu. Vatandaşlardan Hakan Dinçer ise, “Koronvirüsten kurtulmamızın tek güvencesi bilim. Bilime güvenir aşımızı olursak salgından kurtuluruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL HAYAT İÇİN BU GEREKLİ

24 yaşındaki Sinem Kenger, aşı yaptırmanın önemine dikkati çekerek, “Kendi sağlığım, ailemin ve toplumun sağlığı için üçüncü doz aşımı oldum. Herkesin de olmasını istiyorum çünkü toplu alanlarda birlikte vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak / Muhammed Kurtar