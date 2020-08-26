Virüsü öldüren madde bulundu

İngiliz Sky News kanalı, İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı'nda (DSTL) yapılan araştırmalar sonucunda, Kovid-19'a sebep olan virüsü öldüren bir madde keşfedildiğini duyurdu. Bilim insanları sinek kovucu spreylerde bulunan "Citriodiol" isimli materyalin Kovid-19'u öldürdüğünü tespit etti. Uzmanlar, bu ilacın direk içilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bunun ölüme sebep olabileceğini belirtti.

KORONAVİRÜS AİLESİNE AİT DİĞER VİRÜSLERİ DE ÖLDÜRÜYOR

Araştırmalarla ilgili ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşan DSTL, Citriodiol'ün koronavirüs ailesinin diğer türlerini de öldürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtilirken, sadece sinek ilacının sıkılmasının Kovid-19'a karşı tek başına bir çözüm olmayacağı kaydedildi.

OKALİPTÜSTEN ELDE EDİLİYOR

Citriodiol'ün okaliptüs yaprakları ve gövdesinden elde edilen yağlardan yapıldığı vurgulanırken, İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin sinek ilaçlarını depoladığı aktarıldı.

Haberde "DEET" isimli kimyasal yerine "Citriodiol" kullanılan ilaçların depolandığı belirtildi.