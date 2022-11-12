Yaşlılar gribe karşı neden daha fazla savunmasız?

Nature Communication dergisinde sonuçları dün yayınlanan çalışmada, akciğerlerdeki ilk savunma hattı olan alveolar makrofajlar olarak adlandırılan bağışıklık hücrelerinin yaşla birlikte tehlikeye girme nedeni araştırıldı.



Bu makrofajlar, grip virüsü gibi istilacılara saldıran ve akciğerlerin içindeki küçük hava keseciklerinde veya alveollerde yaşayan bağışıklık hücreleridir.



Ancak yaşla birlikte, prostaglandinler olarak bilinen lipidlerin bir bağışıklık modülatörünün varlığı artar ve bu artış, akciğerdeki makrofajları etkileyerek genel sağlıklarını ve bir bağışıklık tepkisi oluşturma yeteneklerini sınırlar.



Araştırma ekibi, prostaglandinler ile influenzaya karşı artan duyarlılık arasındaki bağlantıyı test etmek için yaşlı fareleri prostaglandin reseptörünü bloke eden bir ilaçla tedavi etti.



Araştırmanın baş yazarı Judy Chen çalışmanın raporunda, “Bu ilacı alan yaşlı fareler aslında daha fazla alveolar makrofajlara sahip oldular ve ilacı almayan yaşlı farelere göre grip enfeksiyonundan daha iyi korundular” ifadelerini kullandı.



Ekip daha sonra prostaglandinlerin akciğeri nasıl etkilediğini ve vücuttaki iltihaplanmadaki olası rolünü araştırmayı planlıyor.



Chen, “Yaşlandıkça, sadece influenzaya değil, diğer enfeksiyonlara, kanserlere, otoimmün hastalıklara da daha duyarlı hale geliyoruz” diye ekledi.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında uygulanan kapatmalar, virüsün dolaşıma girmesini engellemeye yardımcı olduğundan grip virüsü bir süre eskisi gibi yayılmadı.



Ancak önümüzdeki kış mevsiminde, özellikle 65 yaş üstü kişiler için grip riskinin artması bekleniyor.