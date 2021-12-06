"Yeni salgın daha ölümcül olacak"

İngiliz Covid-19 aşısı Oxford-AstraZeneca'yı geliştiren bilim insanlarından İngiliz Profesör Sarah Gilbert, Covid-19'un bitmediği, gelecek pandeminin ise daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

BBC'de yayınlanacak Richard Dimbleby Konferansı'nda kaydedilen konuşmasında Gilbert, ölümcül virüslerle mücadelede kaydedilen bilimsel ilerlemelerin mevcut pandemi ile mücadelenin maliyeti nedeniyle “kaybolmaması gerektiğini” söyledi.

Bilim insanı ayrıca, viral tehditlerle mücadele için bilimsel araştırma ve çalışmalara daha fazla para ayrılmadıkça bir sonraki pandeminin "daha bulaşıcı ve ölümcül" olabileceği konusunda uyardı.

İngiliz Covid-19 aşısı Oxford-AstraZeneca'yı geliştiren bilim insanlarından İngiliz Profesör Sarah Gilbert, Covid-19'un bitmediği, gelecek pandeminin ise daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

BBC'de yayınlanacak Richard Dimbleby Konferansı'nda kaydedilen konuşmasında Gilbert, ölümcül virüslerle mücadelede kaydedilen bilimsel ilerlemelerin mevcut pandemi ile mücadelenin maliyeti nedeniyle “kaybolmaması gerektiğini” söyledi.

Bilim insanı ayrıca, viral tehditlerle mücadele için bilimsel araştırma ve çalışmalara daha fazla para ayrılmadıkça bir sonraki pandeminin "daha bulaşıcı ve ölümcül" olabileceği konusunda uyardı.

"Virüsle mücadele iki katına çıkmalı"

Covid-19'un insan hayatını ve geçim kaynaklarını tehdit eden son virüs olmayacağını ifade eden araştırmacı, ülkelerin olası savaşlara karşı savunma harcamalarına ayırdıkları bütçeler gibi pandemiye karşı da düzenli şekilde kaynak ayırmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Covid-19 tehdidinin azalmasının hükümetleri bilimsel araştırma ve pandemi tedbirlerine verilen önemi azaltmaya itmemesi gerektiğini belirten Gilbert, "Yaptığımız ilerlemeler ve edindiğimiz bilgilerin kaybolmaması için mücadelenin iki katına çıkarılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Euronews