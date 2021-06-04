Yerli aşıda Faz-2'ye binlerce gönüllü başvurusu

Türkiye, Kovid-19’a karşı geliştirdiği ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri olan virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşıda yeni bir viraja giriyor. Faz-1 çalışmaları başarıyla tamamlanan VLP aşısının Faz-2 çalışması için de gönüllü patlaması yaşandı. 4 bini aşkın gönüllü arasında 300’den fazlası Faz-2 çalışmaları için seçilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam eden VLP aşı çalışmaları hakkında Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş bilgi verdi. Prof. Altuntaş, şunları anlattı: “VLP Kovid-19 yerli aşısı, virüsün benzerini yapay olarak laboratuvar ortamında taklit edilerek üretildi. Virüsü enfeksiyon yapmayacak şekilde aşı haline getirdik. BioNTech aşısı mRNA genetik şifreyi kodlayarak üretilen bir aşı. Sputnik V aşısı vektörel olarak bir virüsü kullanılarak üretiliyor. Çin aşısı Sinovac ise bir ölü aşı. Bunların tamamı üretimde birbirinden farklı.”

SADECE 4 YERDE FAZ-1 BİTTİ

“VLP aşısı, bu aşılardan farklı olarak protein temelli bir aşı. Virüsün enfeksiyon yapmayan dört antijenini laboratuvar şartlarında üretiyoruz sentez yoluyla ve bunu aşı haline getirmiş oluyoruz. Dünyada 15 klinik araştırmalar merkezinde VLP Kovid-19 aşı çalışmaları yürütülürken bunların 5 tanesi faz çalışmaları aşamasına geçti. Faz-1 aşamasını bitirmiş olan da 4 yerde var. Bunlardan bir tanesi Kanada’da bir diğeri Amerika’da ve Türkiye’de. Faz-2 çalışmalarımıza başlıyoruz.”

300 KİŞİ SEÇECEĞİZ

“Yerli aşımızın Faz-1 laboratuvar güvenlik sonuçlarında, hem fiziksel hem muayene gözlem hem de laboratuvarda ciddi bir yan etki gözlemlemedik. Bu da şu anlama geliyor VLP Faz-1 aşısı güvenli görünüyor. 18 yaşını geçmiş olan, herhangi bir sağlık sorunu olmayan, herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan, alerjik rahatsızlığı olmayan, kendini iyi hisseden, enfeksiyon testleri negatif olan kişileri biz gönüllü adayı olarak kabul ediyoruz. Faz -1 çalışmalarımızı 36+2 kişiyle tamamladık. Faz- 2 çalışmalarımızda şu ana kadar 4 bin kişinin üzerinde başvuru oldu, 300’den fazla kişi seçeceğiz.”

Kaynak: Yeni Şafak / Muhammed Kurtar