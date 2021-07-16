Yerli aşıda önemli gelişme
Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.
Sağlık 16.07.2021, 10:49 16.07.2021, 11:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz."
Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.
AA
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