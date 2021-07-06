Yerli VLP temelli aşıda Faz-2 aşamasına geçildi

Koronavirüse karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının Faz-2 aşaması İstanbul’da gönüllülere uygulanmaya başlandı. Aşılama 18-59 yaş arasında, ciddi kronik hastalığı olmayan, Kovid-19 geçirmemiş ve başka bir koronavirüs aşısı yaptırmamış gönüllülere yapılıyor. Doç. Halit Çınarka, VLP aşısı için "Sonbaharda Türkiye’nin yerli aşısını tüm dünyanın kullanımına sunacağımızı inşallah müjdeleyelim’’ dedi.

Virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-2 aşamasında İstanbul’daki gönüllülere uygulanmaya başlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen çalışma Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Doç. Dr. Mustafa Çörtük ve Doç. Dr. Halit Çınarka’dan oluşan ekip gözetiminde yürütülecek.

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, VLP aşısının Faz-2 çalışmasının Ankara, Kocaeli ve İstanbul’daki 3 merkezde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: “Faz-3 çalışması da inşallah hastanemizde devam eder. En kısa zamanda bu aşının etkinliğinin yüksek olduğunu ve yan etkileri açısından da bir sıkıntı olmadığını gördüğümüzde hastalarımıza ve gönüllülerimize yapmaya başlayacağız. Diğer aşılardan farklı olarak bu aşıda genetik materyal kullanılmadığı için özellikle çekinen vatandaşlarımızın rahatça yaptırabilmelerine olanak sağlanıyor. Etkinliğinin de yüksek çıkacağına inancımız tam.”

BAŞVURULARI KABUL EDİYORUZ

SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya da VLP aşısının Faz-2 çalışmasına gönüllülerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Prof. Dr. Çetinkaya, gönüllü olmak için gereken kriterlere işaret ederek, “18 yaşından büyük olan, daha önce diğer Kovid-19 aşılarından olmamış ya da hastalık geçirmemiş kişileri gönüllü kabul ediyoruz. Testlerini yapıyoruz. Test sonuçları uygun çıktığında da aşılama programına dahil ediyoruz” diye konuştu.

AĞUSTOSTA FAZ-3’E GEÇECEĞİZ

SBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Çınarka da VLP aşısının, virüsün parçacıklarının, genomunun alınmadan antijenik yapı oluşturularak kişide antikor oluşmasına dayalı yeni bir teknoloji olduğunu hatırlattı. 12 gönüllünün aşılanacağını söyleyen Doç. Dr. Çınarka, “1’inci faz 38 gönüllü ile başarılı bir şekilde bitmişti. Şimdi 2’nci fazdayız. Buna Ankara’da başlanmıştı ilk. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde devam etti. Şimdi İstanbul’da 3’üncü ve son ayağındayız. İnşallah Yedikule’deki bu Faz- 2 çalışmalarının tamamlanmasıyla başarılı bir şekilde Faz- 3’e geçebileceğimizi, sonbaharda da Türkiye’nin yerli aşısını tüm dünyanın kullanımına sunacağımızı müjdeleyelim. Normal şartlarda Temmuz ayının içerisinde Faz-2’nin bitmesini, Faz-3’e de Ağustos ayı içerisinde geçmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 15 bin civarı bir gönüllü ile Faz-3’ü halledeceğiz inşallah” diye konuştu.

Yeni Şafak