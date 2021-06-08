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Sahili işgal ettiler
GENEL
08.06.2021, 10:48
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Plastik atıklardan yapılan mankenler Vancouver'daki sahilde sergilendi.
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#corona virüsü
#koronavirüs
#İslam İşbirliği Teşkilatı
#güney kore
#Yellowstone yanardağı
#prostesto
#Derecik
#06 Ağustos 2020
#bakanlığı
#Suriye Rusya İsrail
#31 mart
#ABD Maslahatgüzarı
#HDP CHP koalisyon
#abdü
#iran kürtleri pkk
#Ayasofya Camii
#otobüs
#Kaçin eyaleti
#IŞİD Peşmerge çatışma
#Ahmet Köroğlu