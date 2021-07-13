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Said Nursi nereye defnedildi?

GENEL 13.07.2021, 13:43
Said Nursi nereye defnedildi?
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23 Mart 1960'ta Şanlıurfa'da vefat eden Said Nursi, Halil-ur Rahman Dergahı'na defnedilmişti ancak bu tarihten yaklaşık 2 ay sonra ülke yönetimi darbecilerin eline geçti.