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Aile
Said Nursi nereye defnedildi?
GENEL
13.07.2021, 13:43
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23 Mart 1960'ta Şanlıurfa'da vefat eden Said Nursi, Halil-ur Rahman Dergahı'na defnedilmişti ancak bu tarihten yaklaşık 2 ay sonra ülke yönetimi darbecilerin eline geçti.
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#koronavirüs
#mescidi aksa
#rusya
#emine erdoğan
#aşı
#seçim
#salgın
#ithalat
#Trabzon
#Erdoğan
#Almanya