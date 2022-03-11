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Savaşın 16'ncı gününde Kiev'de halk hendek kazıp, barikat kuruyor

GENEL 11.03.2022, 14:09
Savaşın 16'ncı gününde Kiev'de halk hendek kazıp, barikat kuruyor
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 16'ncı gününde başkent Kiev'i savunmak isteyen gönüllüler, şehrin etrafına hendek kazıyor.