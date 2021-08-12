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Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor

GENEL 12.08.2021, 15:50
Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
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İlçede etkili olan sel sonrası arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.