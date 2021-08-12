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Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor
GENEL
12.08.2021, 15:50
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İlçede etkili olan sel sonrası arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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#koronavirüs
#emine erdoğan
#corona virüsü
#Ayasofya Camii
#mescidi aksa
#aşı
#Trabzon
#İsrail
#kovid19
#rusya
#Manok Manukyan
#Üç aylar
#Türkiye
#IKYB Başkanı Mesut Barzani
#sendika
#uluslararası basın
#kırım tatar bayram
#Kırgızistan Kanada
#Belarus ekonomisi
#libya anayasa