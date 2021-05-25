Gazetecinin işgalciler için "Evinde mi oturuyorlar?" diye şaşırarak sorması üzerine "Evet. Gel göstereyim" diyen ve gazeteciye yaşadığı yeri gösteren genç kadın, kendi yaşadığı evle anne ve babası tarafından yapılan ama İsrail mahkemelerinin kullanmalarına izin vermeyip işgalcilere "tahsis ettiği" evin birbirine çok yakın olduğuna dikkati çekti.

Filistinli genç kadın, şu an evlerinde kalan işgalcilerin aile değil, hepsinin bekar olduğunu ve bu durum karşısında kahrolduğunu, sinirlendiğini, bunun çok zor ve rahatsız edici olduğunu söyledi.

Gazeteci ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan genç kadının konuşmaları şu şekilde:

"Burası babaannemin eviydi. 1948'de Hifa'dan göç etmek zorunda bırakıldı. Bu evi 2000 yılında babam yapmıştı. İnşaat bittikten sonra içinde kalmamıza izin vermediler. Savcı, izinsiz yapıldı diyerek evi mühürledi. Şu an işgalciler kalıyor, aile değiller hepsi bekar.

Binbir türlü zorlukla annem ve babam para biriktirip bu evi yaptılar, işgal mahkemesi işgalcilere bu evde kalabilirler diye karar verdi.

Hani bu ev izinsiz bir şekilde inşa edilmişti? Hangi hakla işgalciler içinde kalabilir Filistinliler ise kalamaz?

Bu nasıl demokrasi?

Görünce kahroluyorum, sinirleniyorum. Çok zor ve rahatsız edici."