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Şifa kaynağı deve sütü

GENEL 04.10.2021, 15:48
Şifa kaynağı deve sütü
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İnek ve keçi sütüne göre çok daha zengin besin değerlerine sahip olmasıyla öne çıkan deve sütü, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklara karşı vücut direncini artırmasıyla biliniyor.