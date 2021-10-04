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Aile
Şifa kaynağı deve sütü
GENEL
04.10.2021, 15:48
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İnek ve keçi sütüne göre çok daha zengin besin değerlerine sahip olmasıyla öne çıkan deve sütü, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hastalıklara karşı vücut direncini artırmasıyla biliniyor.
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#makedonya
#Batı Trakya
#Antonio Guterres
#Erhan Erken
#Kudüs
#destan
#Bolton
#değerleme
#Hilal-i Ahmer
#Vitaliy Şişov
#geylani
#engelliler için bisiklet yarışı
#Nijerya Çad operasyon
#Tayfun
#Türkiyede kaç abd üssü var
#Mozambik
#çözüm
#Bina
#dübam yuvarlak masa
#beraat