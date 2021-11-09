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Sığınmacıların Avrupa yolu
GENEL
09.11.2021, 16:12
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Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan binlerce sığınmacı, Selanik'te yük trenlerinin vagonlarına gizlenerek Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasına geliyor.
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#1
#2
#corona virüsü
#koronavirüs
#terör
#benzin
#Bolu
#Murat Nar
#afgan
#Prijedo
#bilet
#Belarus
#Almanlar İle Barış Antlaşması İmzalandı
#bettel
#Artvin
#Tanzimat Edebiyatı romanı
#acil durumlaar
#birlik yanlıları
#cezayir eylem
#ticari sır
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