banner39

Sığınmacıların Avrupa yolu

GENEL 09.11.2021, 16:12
Sığınmacıların Avrupa yolu
1/19

Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasıyla Yunanistan'da mahsur kalan binlerce sığınmacı, Selanik'te yük trenlerinin vagonlarına gizlenerek Yunanistan - Kuzey Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasına geliyor.