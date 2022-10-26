Henry Cavill, Superman olarak geri dönüyor

Ünlü oyuncu Henry Cavill, beyazperdeye bir kez daha Superman olarak döneceğini doğruladı. Britanyalı aktör, hayranlarını sevindiren haberi dün Instagram'dan yaptığı paylaşımla verdi.

Cavill, 21 Ekim'de vizyona giren DC Genişletilmiş Evreni'nin yeni filmi Black Adam'ın sonunda ikonik kostümüyle görünerek seyircileri şaşırtmıştı.

39 yaşındaki oyuncu Instagram'daki videosunda önce Superman olarak bir fotoğrafını paylaştı. Daha sonra bir açıklama yapan Cavill, resmi açıklamayı yapmadan önce daha çok kişinin Black Adam'a gitmesini beklediğini söyledi.

Cavill bunun ardından şöyle konuştu:

Artık pek çoğunuz filmi izledi. Bu yüzden resmileştirmek istedim: Superman olarak geri dönüyorum.

Hollywood yıldızı, Black Adam'daki kısa süreli sahnesinin ve paylaştığı fotoğrafın, “gelecek şeylerin sadece çok küçük bir tadımı" olduğunu söyleyerek yeni filmlere işaret etti. Daha fazla ayrıntı vermeyen Cavill, hayranlarına seslendi:

Desteğiniz ve sabrınız için teşekkür ederim. Sabrınızın karşılığını alacağınıza söz veriyorum.

Cavill, ünlü süper kahramanı ilk kez 2017 yapımı Justice League: Adalet Birliği'nde (Justice Leage) canlandırmıştı. Man of Steel ve Batman v Superman: Adaletin Şafağı (Batman v Superman: Dawn of Justice) gibi yapımlarda da yer almıştı.

Aktör Black Adam'dan önce en son geçen sene vizyona giren Zack Snyder'ın yeniden kurguladığı Adalet Birliği'nde oynamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe